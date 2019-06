Karen Dejo contó que le dio cachetadas a George Forsyth por esta razón

Si bien no quiso opinar sobre la denuncia por violencia psicológica de Vanessa Terkes contra su aún esposo George Forsyth, la exbailarina Karen Dejo contó que vivió un momento incómodo hace años con el alcalde de La Victoria.

"Eso pasó hace tiempo, pero sí fue un escándalo. Él estaba con unas copas de más y me metió la mano cuando estaba en la discoteca Aura y yo le di un par de cachetadas, fue un momento muy incómodo", dijo la 'guerrera'.

La modelo también señaló que George Forsyth la llamó para ofrecerle disculpas: "Fue un escándalo pero a los pocos días no sé cómo se consiguió mi número y me llamó a pedirme disculpas. Fue la única vez que conversé con él. Me lo he cruzado en el canal una vez, pero a la justas nos saludamos, no somos amigos para nada", indicó.



Asimismo, Karen Dejo aseguró que "fue un hecho aislado de lo que está pasando ahora en su entorno".

