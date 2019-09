¿Mamá por segunda vez? La combatiente Karen Dejo quiso poner punto final a los rumores sobre un posible embarazo, los mismos que se desencadenaron luego que presentara una ligera descompensación durante su participación en el programa reality ‘Esto es Guerra’.

La modelo negó rotundamente estas especulaciones, pues dijo que no sería capaz de traer pequeños al mundo sin estar dentro de una familia constituida. “Soy una mujer responsable totalmente estoy en contra de traer niños no planificados. Mi hija fue planificada y la amo con todo mi corazón y créeme que si yo quisiera tener un hijo estaría dentro de los estándares una familia constituida”, señaló.

Asimismo, Karen Dejo reveló el verdadero motivo por el que se sintió mal. “Lo que sucede es que el jueves me hice un examen general, preventivo, y el viernes, me hice un examen oncológico. Tengo mucho estrés y estoy arrastrando temas de salud”, reveló.

Al respecto, reveló sentirse un poco preocupada por su actual estado. “Es hora de hacerse un chequeo preventivo general casa año. Espero que no me salga nada malo. Necesito descansar un poco. Llega el momento en el que estás recontra saturada y por más que tienes la voluntad de hacer las cosas simplemente la energía no te da”, explicó.