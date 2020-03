July Pinedo reveló que en su paso por la televisión sufrió acoso sexual de parte de algunos ejecutivos. En conversación con Ojo manifestó que “habían directivos que pensaban que su oficina era un hotel y querían agarrarte y hacer contigo cosas”.

Recordó que años atrás no había forma cómo probar que una mujer era intimidada sexualmente. “Era terrible, porque no había como hoy estos aparatos con los que podías entrar a una reunión y grabar aunque sean tus jefes".

Pero ella siempre fue una mujer fuerte que ponía las cosas en claro y exigía respeto ante estas conductas poco deseadas. “Yo les decía, un momentito para tu carro, así no son las cosas. A mí no me gustan esas tonterías", contó.

El hostigamiento sexual contra su persona tuvo episodios en el que, incluso, le llegaron a ofrecer una vida de lujos y hasta le prometieron ayuda para su familia.

"Hubo uno que me dijo: en qué país quieres que te regale una casa, un departamento. Vas a tener asegurado el futuro de tus hijos, de tus nietos, esas cosas”, señaló.

(Foto: Facebook/july.pinedo)

“FUE EL ATREVIMIENTO”

En la década de los 90, el rating de Gisela Valcárcel con sus programas de mediodía empezaban a tambalear por la aparición de nuevas propuestas en ese horario; entre ellos, el de July Pinedo y su programa dirigido a las amas de casa.

De este trance, Pinedo rememoró que su “atrevimiento” la llevó a intentar a competir con la rubia animadora, quien logró reposicionarse en su horario.

"Fue el atrevimiento de creer que yo podía. Miraba a Gisela como un ejemplo, me gustaba su estilo, no te voy a mentir todas la hemos mirado como una especie de “Guau que bacán” porque ella venía de hacer otro tipo de programa”, mencionó.