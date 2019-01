Julieta Rodríguez explicará a sus fans qué es un 'pack' y cómo conseguir el suyo

Esta semana se reveló que la modelo argentina y ex chica 'reality', J ulieta Rodríguez vende su 'pack' hasta por US$1,000. Tras el revuelo generado, ella ha decidido explicarle a sus fans en qué consiste su nueva incursión laboral.

A través de Instagram Stories, la argentina señaló que muchos le han preguntados sobre qué es un 'pack' y cómo pueden acceder al de ella, por ello hará un en vivo detallando todo.

Julieta Rodriguez

El miércoles por la noche, el programa 'Magaly, la firme', reveló que la joven argentina vende su 'pack' hasta por US$1,000.

Julieta Rodríguez cobra 10 dólares por enseñar el trasero; 25 por los senos y 50 dólares por ver su pezón. Las tarifas no terminan ahí, por US$100 podrás suscribirte para recibir fotos desnuda de ella.

No obstante. si quieres ser suscriptor 'deluxe' , donde serás agregado a su directorio de Snapchat y recibirás material mensual y exclusivo, deberás pagar entre US$250 y US$500.

Por último, el paquete premium, que cuesta US$999, te dará la opción de acceder a material explícito de la modelo argentina.

Tras la difusión de su negocio, la modelo agradeció al programa 'Magaly, la firme' por la publicidad gratis e invitó a sus "amados seguidores" a ver el nuevo album de sus fotos explícitas.

Julieta Rodríguez Julieta Rodríguez Julieta Rodríguez

Pero el pronunciamiento de Julieta no quedaría ahí, advirtió a la prensa que a ella "no la destruyen más",



"Hoy soy fuerte y al que no le guste lo que hago que no lo mire y aprovechando el post, aquí les dejo mi página, suscríbanse linduras", escribió la modelo.