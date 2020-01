La semana pasada, Juliana Oxenford se despidió de la conducción del noticiero ’90 Central', de Latina.

Su salida despertó más de un rumor, uno de ellos fue la posibilidad de haber sido despedida de las filas de Latina. Frente a ello, Oxenford salió al frente para poner punto final a las especulaciones.

“Estoy leyendo varios mensajes pendientes en redes y quiero aclararles que, tal como lo dije en mi último programa, nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser”, escribió en su cuenta de Twitter.

Si bien su declaración calmó el rumor de un posible despido, reforzó aun más la teoría de un próximo regreso a las filas de ATV. De hecho, fuentes cercanas a la comunicadora revelaron a Trome que el próximo martes se anunciaría su ingreso al citado canal.