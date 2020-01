En una entrevista con Magaly TV La Firme, Juliana Oxenford descartó que haya ingresado a ATV en lugar de Milagros Leiva y recordó que mantiene distancia de la periodista porque ella le disputaba los entrevistados cuando fueron compañeras de trabajo en un canal local.

“Póngame a otro que me provoque ‘serruchar’ (risas)... eso me han dicho (que serruché a Milagros Leiva en ATV). Así yo hubiese estado en las mañanas, ¿qué culpa tengo que ella no chambee acá? ¿me explico? Además, estaría en todo el derecho de ser su serrucho porque cuando yo estaba en RPP, yo tenía mi programa de entrevistas, ella llega una hora antes... me sacaba los entrevistados ¿o sea?”, dijo Oxenford.

En tal sentido, para el nuevo jale de ATV, Milagros Leiva “juega sucio” en televisión, por lo que señaló que no le agrada como profesional. “Esas formas para mí son terribles... a mí, ella no me cae bien porque no me gusta la gente que juega sucio. Yo creo que tú compites y compites bien porque eso de andar sacando por aquí, hablando mal, tratando...”, sostuvo.

Magaly Medina, conductora de 'Magaly TV La Firme’, tras escuchar a Juliana Oxenford acotó que Milagros Leiva le hacía lo mismo a ella. “¿Por qué crees que me enfrentaba con ella a cada rato?”, dijo Medina Vela.

Finalmente, Juliana Oxenford afirmó que se inclina por personas honestas. “A mí me preguntan ¿a ti te cae bien Magaly, no? A mí me cae bien porque es una mujer honesta”, concluyó.

