Para la periodista Juliana Oxenford, la competencia que enfrenta noche a noche con el reality ‘Esto es guerra’ es complicada porque “no es fácil hacer periodismo en época de vasitos y concursos de tangas”.

Recordemos que el reality de América TV es uno de los programas con más rating de la televisión peruana, mientras que el espacio de Juliana Oxenford recién se estrenó por ATV y espera posicionarse en el horario.

Sin embargo, para la periodista de 41 años “nunca se le va a ganar a esos realitys que arman vasos y muestran tetas, pero estoy feliz. No es fácil hacer periodismo en épocas de vasitos y concursos de tangas. Menos en un horario tan complicado. Pero, aquí estamos. Aquí seguimos”, sostuvo.

CONTRA POLÍTICOS

La conductora aclaró que tiene la libertad de cuestionar a los políticos y otros personajes pues mantiene una distancia prudente de todos ellos. Ello implica no pertenecer a ningún partido, no hacer lobbies y no ser amiga de sus entrevistados.

“Critico a Keiko y Alan. Hablo de quien me dé la gana. ¿Sabes por qué? No tengo militancia, no hago lobbies, no invito políticos a mis fiestas, tampoco salgo a tomar cafecito con ministros. Yo no uso la pantalla como vitrina para conseguir otras cosas”, precisó muy a su estilo.