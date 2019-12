Frontal como siempre se muestra, la periodista Juliana Oxenford publicó en su cuenta de Instagram para responder a todos sus detractores, quienes día a día la critican y envían fotos e imágenes para incomodarla.

La periodista de ’90 Central’ publicó una fotografía que constantemente le envían y así explicó que solo pueden meterse con ella por su imagen, más no por sus valores y principios.

A través de Instagram, Oxenford reveló que al no poder llamarla 'corrupta y vendida’, sus ‘haters’ suelen recordarle su nacionalidad y la enfermedad (anorexia) que sufrió hace algunos años.

“Anoréxica y argentina, grandes insultos cuando no te pueden decir corrupta, mafiosa, vendida, bruta o ignorante. Orgullosa de quien soy, de lo que superé en la vida y de mi carrera honesta. Esto es parte de lo que me envían todos los días, algo bueno debo estar haciendo”, escribió la periodista, destacando que superó su enfermedad y no teme decirlo públicamente.