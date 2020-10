La periodista Juliana Oxenford defendió el rating de su programa “Al estilo Juliana” de ATV. En una reciente emisión del espacio periodístico, la periodista aseguró que todos los programas han bajado sus números y no mantienen la misma sintonía que tenían hace algunos meses.

Asimismo, destacó que “Al estilo Juliana” alcanzó hasta 15 puntos de rating durante la pandemia; sin embargo, las bajas cifras no la desaniman y Juliana asegura que siguen trabajando en un “programa de calidad”.

“Me he mordido la lengua casi dos meses. (Hablan sobre) el rating de Juliana ¿Han visto el rating de los dominicales? Todos estamos bajos, yo también, obvio… Un punto de rating es un montón, un montón de televidentes”, expresó, notablemente fastidiada, Juliana Oxenford.

“Hemos llegado a 14, 15 puntos en medio de la pandemia y que ahora hayamos bajado mucho es obvio y seguimos trabajando y haciendo un programa de calidad”, añadió la conductora de “Al estilo Juliana”.

Por otro lado, la periodista también respondió a sus detractores en redes sociales, quienes señalan que está al frente de un programa periodístico sin tener conocimientos ni estudios universitarios.

“¿Qué (Juliana Oxenford) no es periodista? Si, cinco años de universidad y me gradué con honores. Bachiller en Ciencias de la Comunicación, especializada en Periodismo y no tengo porque enrostrarles mis documentos… Mi mejor maestría fue la calle, 13 años de reportera de investigación”, precisó.

