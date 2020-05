La periodista Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Instagram para recordar su impactante sesión de fotos al desnudo que protagonizó hace algunos años. Dicha publicación ha causado mucha impresión entre sus fans.

En la publicación, Juliana Oxenford recordó las veces que ha sido portada de algunas revistas y ediciones en diarios. La presentadora de “Al estilo Juliana” no dudo en compartir una fotografía de su sesión para la revista “Soho”.

En la imagen, la presentadora de televisión aparece realizando topless para la impactante sesión de la mencionada revista, la misma que adquirió popularidad por tener en sus portadas a diversas chicas de la farándula local.

“Aquí algo de lo que he podido rescatar de mi compu. Las ediciones impresas de las portadas que me han hecho en todo este tiempo deben estar en alguna de las cajas que sigo sin abrir desde que me mudé (año y medio) y otras seguramente en casa de mi madre que siempre compraba alguna edición para guardarla de recuerdo”, escribió Juliana.

“Este es una pequeña muestra de las tantas veces que varios colegas periodistas tuvieron la generosidad de valorar mi trabajo y plasmarlo en sus revistas”, añadió Oxenford en su cuenta de Instagram.

En pocas horas desde su publicación, las imágenes han recogido miles de ‘likes’ y cientos de comentarios que felicitan a la periodista por mantener su figura y “no tener roche” por sus fotografías.

