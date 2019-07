¿Juliana Oxenford quedó fuera de Latina? Periodista aclaró su situación a seguidores | FOTOS

Sigue firme en Latina. La periodista Juliana Oxenford aclaró que continúa como conductora periodística del canal de la avenida San Felipe tras rumores de una supuesta renuncia o salida. Las especulaciones se iniciaron cuando la figura televisiva se ausentó de la televisora por vacaciones.

“Ahora sí, de vuelta al ruedo. Nos vemos 7:30pm (un poco más tarde de lo normal por los Panamericanos) en #90Central. No señores, no me han sacado y tampoco he renunciado. No sé de dónde inventan tantas fantasías cada vez que salgo de vacaciones. En todo caso, cuando suceda, seré yo la primera en contárselos”, manifestó en redes sociales.

La publicación cuenta con más de 15 mil likes y cientos de comentarios que destacan su labor como periodista y entrevistadora en Latina.

AMISTAD EN TV



A su regreso a la televisora, Oxenford aprovechó para tomarse una foto con el conocido 'Checho' Ibarra y destacó la amistad que los une. "Aquí con una de las personas más lindas que he conocido en este mundo hostil llamado televisión. Sos grande @chechogoleador !!!", precisó emocionada.

