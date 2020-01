La periodista Juliana Oxenford no se quedó callada luego de ser acusada por la excongresista y miembro de la Comisión Permanente del disuelto Congreso de la República, Milagros Salazar de ser una activista del gobierno de turno.

Durante una entrevista, la periodista protagonizó una acalorada discusión con la integrante de Fuerza Popular cuando, casi al término de la entrevista, Salazar asegurara que Oxenford era una defensora de Martín Vizcarra, al parecer, por no coincidir con su postura política.

Milagros Salazar ataca a Juliana Oxenford, acusándola de ser activista del gobierno de Vizcarra.

Dice solo haber opinado, pero una opinión difamatoria que desprestigia sin tener ninguna prueba sería suficiente para recibir una demanda. pic.twitter.com/jLIw80FsNl — Roberto (@tramrsec) January 18, 2020

“No tienes una camiseta política, pero sí le haces un activismo para el Gobierno”, aseguró la parlamentaria. Sin embargo, rápidamente la conductora de ‘Al Estilo Juliana’ respondió y emplazó a Salazar a demostrar lo que estaba asegurando.

“Señora Salazar no se me ponga ‘achorada’ cuando faltan cinco minutos para terminar el programa, porque no se lo voy a permitir. Usted tendría que demostrar que yo hago activismo para el Gobierno”, respondió la periodista.

La exlegisladora, en tanto, intentó justificar su acusación asegurando que era su opinión. Sin embargo, su entrevistadora la acusó de difamarla y le reiteró que debía mostrar pruebas que comprueben estos dichos.

“No es su opinión, señora Salazar. Usted no ha opinado, usted ha afirmado un hecho totalmente falso”, añadió Juliana.