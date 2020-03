Juliana Oxenford invitó a Daniel Urresti para conversar sobre las AFP; sin embargo el encuentro se tornó tenso porque el congresista afirmó que la periodista le hacía llamadas a diario y de forma insistente.

El incómodo momento se inició cuando la periodista destacó que el legislador gustaba de la exposición pública en los medios de comunicación.

El comentario fastidió al exministro del Interior y aclaró que solo se presentaba ante los medios cuando tenía algo que manifestar.

“Todos los días me llamas, todos los días quieren que venga (a tu programa). Yo no voy porque creo que hay que ir cuando hay algo importante que decir”, dijo Urresti en plena emisión en vivo del programa de Juliana Oxenford.

Indignada, la conductora de ATV le calificó de “mentiroso” y le exigió pruebas. "Muéstremelo, es que me encanta, yo a las pruebas me remito”, sostuvo.

Daniel Urresti solo atinó a responderle: “vas a quedar mal”.

Mensajes por Twitter

Acto seguido, la periodista afirmó que solo le había escrito mensajes por su cuenta de Twitter y leyó algunos de ellos.

“Miren, señor Urresti ¿podría ir a mi programa? Ya fui me dice, a los 9 días me responde (...) febrero, marzo, abril, que voy a estar llamando, no tengo su teléfono (...) No mienta", precisó.

