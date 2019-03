Juliana Oxenford cuestionó a Luis Miguel y su show en Lima: "No me gustó... ¡qué falta de energía!"

La periodista Juliana Oxenford cuestionó al cantante mexicano tras el concierto que ofreció en Lima. La figura de Latina manifestó que al divo mexicano le "faltó energía" en el escenario.

"A mí no me gustó ¡qué falta de energía ¿no?! Estaba repleto el lugar, te debe llenar de energia, de agradecimiento que la gente pague por ir a verte... Debieron hacer un esfuerzo para comprar una entrada", indicó Oxenford.

También hizo hincapié en el repertorio desconocido con el que inició su show en nuestra capital así como las descoordinaciones con su equipo de producción.

"Arrancó con 3 canciones que ni siquiera la gente conocía mucho y aunque se puede entender... pero luego se peleaba con los músicos, parece que había una descoordinación que el publico ni siquiera entendía y hacía muecas y no sé que trataba de comunicar", precisó.

Pese a que otros fans aseguran lo contrario, la periodista sostuvo que el cantante no interpretó más de 30 segundos cada canción durante su presentación.

"Luego, 'La incondicional' pero solo unos 30 segundos se le escuchaba cantar y eso que por canción luego le ponía el micrófono al público", añadió Oxenford.

Frente a quienes la critican por sus críticas al 'Sol de México', la periodista expresó que "¡y sí, me quejo pues! La gente me dice 'hay no seas tan quejona' pero ¿si estoy pagando o no?".

