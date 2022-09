Julián Alexander le dedica canción a Ethel Pozo: “Contigo no hace falta dinero en el banco”

Julián Alexander y Ethel Pozo vienen disfrutando de su luna de miel en las paradisiacas playas de Curazao, en el sur del Caribe. El productor compartió un video en sus redes sociales de él y la hija de Gisela Valcarcel con la canción ‘Mon Amour Remix’ de Zzoilo y Aitana de fondo.

“Y es que me gustas no sé cuánto. Más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco”, dice el tema.

¿Qué pasó con Julián Alexander días antes de su boda con Ethel Pozo?

El programa “Magaly TV: La Firme” reveló que Julián Alexander estaba en rojo en el portal de Infocorp y solo tenía dos motos a su nombre. Asimismo, en el sitio web de base crediticia que recopila el historial de los pagos de deuda y servicios por parte del productor, se ve que aún sigue apareciendo como deudor.