La influencer, Flavia Laos , sigue sorprendiendo con su participación en ‘Jugando con Fuego’, en el reality show producido por Netflix . En el quinto episodio de la cuarta temporada, la modelo se refirió a los “códigos de mujeres” que hay en una amistad , que determina que una persona no puede coquetear ni iniciar una relación amorosa con la expareja de una amiga.

Kayla, una de las concursantes pide tener una conversación con Flavia, pues se sentía amenazada por su presencia. La influencer confesó que intentó besar a Seb durante una cita romántica en la playa, pero este terminó rechazándola. Ante ello, la británica dejó en claro que su pareja tiene sentimientos por ella y que su relación está más fuerte que nunca.

“Seb y yo tenemos algo real y es increíble. Al final, me eligió a mí y estoy muy feliz de que lo hiciera”, expresó Kayla, a lo que Flavia Laos estuvo de acuerdo. La peruana dejó en claro que no interferiría más en su romance, pues ella tiene un “código que hay entre mujeres”. “Chicks before dicks (chicas antes que pij***)”, le dijo.

FIN DE UNA AMISTAD

A mediados de 2021, se especuló que Luciana Fuster y Patricio Parodi habían iniciado un romance debido a la cercanía que mostraban en el programa ‘Esto es Guerra’. La modelo negó indignada los rumores, resaltando que ella respetaba los “códigos”, pues el ‘Pato’ Parodi es expareja de Flavia Laos, su supuesta amiga cercana.

Poco después, se captó a Parodi festejando su cumpleaños con una chica muy parecida a Luciana, su actual enamorada. Cuando los rumores se volvieron imposibles de ignorar, Flavia declaró: “Él me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no, me dijo ‘nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca y que no hay forma’”.

“Ellas no eran amigas hace muchos años”

Patricio Parodi no solo oficializó su relación con Luciana Fuster, sino que la defendió de aquellos que la señalan como una amiga sin códigos por salir con la expareja de su amiga Flavia Laos.

“Yo siento que se ensañan en atacarla y gratis, ella no está haciendo nada malo. Si la gente supiera la verdad de las cosas no se la agarrarían con ella porque ella no está haciendo nada malo... Yo puedo decir tranquilamente que ellas no eran amigas hace muchísimos años. Desde que estuve con Flavia ellas no eran amigas, hablo de hace años. Compartieron juntas, trabajaron juntas, estuvieron en un teem de una marca deportiva, hay imágenes de ellas compartiendo, pero (su relación) era laboral”, aclaró Patricio Parodi fastidiado por las críticas.

Además, señaló que le sorprendió que fuera la propia Flavia Laos la que dijera que era amiga de Luciana en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’.

“No sé por qué dijo eso, me sorprendió. Hay mucha gente que se suma a querer hablar, a querer chancarla a ella, cuando no saben absolutamente nada, solo por querer salir en algún portal. Dicen: ‘soy mona, voy a sumarme a chancar a Luciana’. Qué daño te ha hecho Luciana a ti, qué daño te he hecho para querer seguir hablando de nosotros y hablando mal, tirando cizaña cuando no sabes nada”, manifestó indignado.

Patricio Parodi se animó a contar que el amor nació entre ambos por pasar mucho tiempo juntos ensayando escenas en la serie ‘La Academia’ de ‘Esto es guerra’. “Pasamos mucho tiempo ensayando, grabando y trabajando. Pasa buena química y fue lo que nosotros sentimos”.