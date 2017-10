Jueza le dio la razón a Christian Domínguez y admitió demanda contra Karla Tarazona [VIDEO]

Malas noticias para Karla Tarazona. La jueza Nancy Chamorro le dio la razón a Christian Domínguez y, admitió la demanda que le prohibiría a la ex conductora hablar de él o de su pareja, Isabel Acevedo.

Tarazona estaría impedida de mencionar a Domínguez en cualquier medio de comunicación. Asimismo, si ella hablara sobre la vida profesional o privada de 'Chabelita' cometería un delito.

En comunicación con América TV, el también actor declaró: “Lo que ustedes saben es lo que deben saber. No le voy a dar más desarrollo, no hablaré más del tema. No hablo con ningún medio de prensa. Ni escrita ni televisiva. Si lo tienen, lo comentan”.

Asimismo, aprovechó para hablar sobre la demanda que le hizo su pareja a Tarazona, y dijo: “Cada uno maneja sus cosas, sus temas legales, cada uno tiene su manera de pensar. No sé, no me interesa hablar de eso. Estamos en un momento muy bonito y estable de la relación”.