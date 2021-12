El enfrentamiento entre Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín no tiene cuando acabar. Luego que la modelo rompiera su silencio y negara todas las acusaciones de presunto maltrato hacia su hija, el extripulante de cabina volvió a mostrar más pruebas que sustentan su denuncia.

En una entrevista para el programa “Amor y Fuego”, Juan Víctor difundió un nuevo audio que deja mal parada a la exconductora de “La Banda del Chino”. En el material se escucha cómo Andrea San Martín le explica bruscamente cómo obligar a su hija a comer. “Ábrele la boca y dile que lo tiene que comer. Y después de un rato va a decir: Put*** a mi viejo tampoco se la puede hacer. Entonces me la voy a comer”, se oye en parte del audio.

Defiende a niñeras:

El joven también decidió defender a las niñeras que revelaron haber presenciado los presuntos maltratos hacia la menor, y dejó entrever que una de ellas terminó su vínculo laboral por un delicado problema.

“Se trató de desvirtuar los hechos. Ella habló de las nanas, del por qué se fueron dos, pero no le convenía hablar de por qué se fue la primera nana, es algo que involucra a su familia”, señaló Juan Víctor Sánchez.

“Es un tema muy delicado, es un tema que no puedo mencionarlo porque implica a más familiares de ella. Prefiero no mencionarlo porque no es mi territorio”, agregó, pero evitó dar más detalles de este hecho.

Andrea arremetió contra nanas:

Andrea San Martín se presentó el pasado martes en el programa de Magaly Medina para defenderse públicamente de cada una de las acusaciones que hicieron tres niñeras que estuvieron a cargo del cuidado de sus hijas.

La influencer desacreditó los testimonios de las tres nanas al señalar que todas terminaron su vínculo laboral en pésimas condiciones, incluso denunció a una de ellas por robo.

“Las personas que salieron a hablar no se fueron de mi casa porque decidieron irse, porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba, supuestamente, viviendo en casa, estas personas salen de mi casa, una (de ellas) porque me roba”, señaló la modelo tras asegurar que posee los audios en los que la mujer reconoce su delito.

“Betzabé Penachi se va de mi casa robándome. (…) María Reyes Bordones se va de mi casa tratando de extorsionarnos a ambos (Juan Víctor) porque nos estaba solicitando dinero cuando contrajo COVID-19″, arremetió.

