¡En el ojo de la tormenta! Juan Manuel Vargas continúa en la mira de la prensa local tras el problema que tuvo con su inmueble que figura en los registros públicos. Al respecto, el futbolista fue consultado por una reportera de Latina, pero su reacción la dejó con la boca abierta.

"Hola, Juan Manuel, buenas noches. Te llama (nombre de la reportera) de Latina. Se habla mucho de que estarías dispuesto a recuperar nuevamente la casa que ya se ha puesto en remate”, se le preguntó al exfutbolista.

‘El Loco’ respondió diciendo que no había escuchado la consulta. La periodista volvió a realizar la pregunta pero al parecer Vargas no tenía intención de responder amablemente. “Mamita no seas pesadita, pues, por favor, ¿ya?. Dicho esto, el exjugador de Universitario colgó el teléfono.

Como se sabe, Juan Manuel Vargas se encuentra atravesando un mal momento económico debido a una fuerte deuda que tiene con la SUNAT. Por tal motivo, su inmueble ubicado en La Rinconada del Lago, en La Molina fue puesto en subasta. Sin embargo, hace poco se conoció que no fue comprada por, supuestamente, tener un alto costo.