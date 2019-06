'El valor de la verdad': Juan 'Chiquito' Flores revela entre lágrimas que intentó suicidarse [VIDEO]

El exjugador Juan 'Chiquito' Flores regresa al sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar todo lo sucedido con su expareja y la agresión que lo condenó a servicios comunitarios.

"¿Intentaste estrangular a tu expareja?", es una de las contundentes preguntas que deberá responder Juan 'Chiquito' Flores.

Como se sabe, el exportero estuvo en medio de la polémica por una denuncia por agresión. Su pareja, Natalie Cotrina Sánchez, lo denunció por violencia física hace unos días, hecho que lo colocó en el ojo de la tormenta mediática.

El valor de la verdad: Juan 'Chiquito' Flores revela entre lágrimas que intentó suicidarse. (Latina)

De acuerdo con el parte policial, el exfutbolista estranguló, golpeó y mordió en el pecho a su expareja. "La hirió mordiéndole el pecho, así como le propino un puñete en la quijada del lado izquierdo", señala el documento.

Al respecto, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte sentenció a Chiquito Flores a 94 jornadas de prestación de servicio y el pago de una reparación de S/. 5 mil.

Además, en uno de los avances del programa conducido por Beto Ortiz, 'Chiquito' rompe en llanto y revela un trágico momento de su vida, cuando intentó suicidarse.

"Justo cuando estaba parado, tocan la puerta. Las cosas que pasan por mi mente son fuertes. Si él no entra, yo me cuelgo, me ahorco. Sentía vergüenza ajena porque mi familia estaba afuera", se le escucha decir entre lágrimas en el avance del programa.

Esta no es la primera vez que 'Chiquito' Flores se sienta en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. En 2013, el exportero se llevó 25 mil soles al contestar 20 preguntas del cuestionario.