Rebeca Escribens a Juan Carlos Orderique: "Te queremos muchísimo, queremos verte bien y que salgas adelante"

Le brindan todo su apoyo. La semana pasada, el conductor Juan Carlos Orderique perdió a su hermano y a su cuñada en un trágico accidente de tránsito en la Panamericana Sur.

Ricardo Eduardo Orderique Torres y su esposa Rita Victoria Valverde Sevilla fallecieron cuando retornaban de Cañete a Lima.



Producto del impacto, los hijos de la pareja, de 13 y 16 años de edad, terminaron con heridas de gravedad. El auto se despistó a la altura del kilómetro 88 de la Panamericana Sur.

Un semana después del suceso, Rebeca Escribens, compañera y amiga del conductor, le envió fuerzas ante esta difícil situación. A través de su programa de televisión le expresó su solidaridad.

"Lamentablemente (Juan Carlos Orderique) no está pasando por un buen momento y quiero desde aquí, particularmente enviarte un saludo gigante. Nuestra solidaridad como compañeros, no he querido llamarte, no quise invadir un espacio que sé, necesitas estar solo", dijo Rebeca Escribens.



"De parte de Luchito, de los señores camarógrafos, del switcher, de todo el canal, sabes que te queremos muchísimo. Te queremos muchísimo y queremos verte bien y que salgas adelante. Ahora hay que aprender a vivir con el dolor y a darle vuelta a la página. Te mando un beso gigante a nombre de todos tus compañeros", finalizó Escribens.