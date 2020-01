Allison Ramos, la mujer que fue captada con John Kelvin bailando pegadito en una discoteca, rompió su silencio y señaló que no siente que se haya metido en una relación.

En comunicación telefónica con el programa “Válgame”, la joven explicó que el cantante de cumbia en todo momento le aseguró que estaba soltero y que su aún su esposa Dalia Durán, se niega a darle el divorcio.

“Él me dijo que está soltero y que ella no le quiere dar el divorcio. No me he metido en ninguna relación, estaba saliendo con él porque hasta el día de hoy me dice que está soltero”, señaló Allison.

Luego que el programa de Latina difundiera el “ampay” protagonizado por Kelvin, él se comunicó vía telefónica con dicho espacio y afirmó que estaba “separado desde hace mucho tiempo” de Dalia Durán.

Sin embargo, Dalia Durán, esposa del cantante de cumbia, hizo lo propio y negó estar separada del padre de sus tres hijos.

“Yo esto con John, nosotros estamos juntos… Llevamos doce años juntos. Estamos casado y somos esposos (…) Estoy fastidiada porque obviamente a nadie le gusta que su esposo esté banqueteándose en una discoteca”, sostuvo.

Joven captada con John Kelvin rompe su silencio: “Él dice que está soltero” (Video: Latina)