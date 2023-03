Jossmery Toledo vuelve a estar en el ojo de la tormenta y es que Magaly Medina mostrará esta noche un ‘ampay’ suyo con un futbolista que nos llevó al Mundial, personaje que además está actualmente casado y tiene hijos.

Esta no es la primera vez que la expolicía es vinculada sentimentalmente con un pelotero. Desde su ingreso a la farándula peruana, la modelo ha protagonizado romances fugaces con varios personajes del mundo futbolero. Aquí un repaso.





‘ZANCUDITO’ OLIVARES





En marzo del 2020, la exsuboficial de la Policía Jossmery Toledo fue ampayada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” con el futbolista Christopher ‘Zancudito’ Olivares ingresando a un hotel. Las salidas entre la modelo y el hijo del exfutbolista Percy Olivares continuaron y poco después fueron captados al interior de un auto estacionado en los alrededores del Campo de Marte, en Jesús María.

Jossmery Toledo y Christopher ‘Zancudito’ Olivares ampayados por segunda ocasión. (Composición)

Tras sus intentos por tener una relación más que amical con el pelotero, Jossmery finalmente tomó la drástica decisión de romper todo vínculo con él y añadió que la edad fue un factor crucial en su ruptura.





JEAN DEZA





En junio del 2020, Jossmery Toledo confirmó su relación sentimental con el polémico futbolista Jean Deza. En aquel entonces, ambos se mostraban como una de las parejas más enamoradas de la farándula local.

Su historia de amor llegó hasta la convivencia, sin embargo, su romance acabó solo cinco meses después en medio de denuncias. La influencer denunció al pelotero por maltrato físico y psicológico, mientras que él la acusó de haberse quedado con varias de sus pertenencias entre joyas, ropa de marca y artefactos.





PIERO HINCAPIÉ





La presencia de Jossmery Toledo en un partido del Bayer Leverkusen en Alemania encendió los rumores de un posible romance con el jugador ecuatoriano Piero Hincapié en abril del 2022.

(Foto: Instagram @jossmerytol / @pierohincapie)

Poco después, la influencer confirmó que el propio jugador de 20 años la invitó a ella y a un grupo de amigos a su casa en Alemania, sin embargo, su amistad con el pelotero se vio afectada luego que en los medios de comunicación se dejara entrever que ambos eran novios.

“Me afectó el escándalo, a los dos porque él no está acostumbrado a estas cosas y pones mi nombre y saldrá la lista de mis supuestos novios cuando él solo es mi amigo y nada más. Ahora prefiero no hablar del tema porque no me gusta que me vinculen con alguien que no estoy. Es bonito tener novio y decirlo, pero mientras no se dé nada, prefiero no hablar... (¿Se enfrió la amistad?) Somos amigos, pero ya no iré a Alemania, iré a otro destino”, expresó Jossmery Toledo.