Tras la polémica en la que se vio envuelta con Shirley Arica y Jean Deza, Jossmery Toledo sigue ofreciendo entrevistas en diversos programas de televisión. Recientemente se presentó en “Amor y fuego” para hablar de su pasada relación con el futbolista y confesar que todavía siente algo por él.

Durante su participación en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Jossmery Toledo sorprendió a todos al revelar que sigue “queriendo” al futbolista que actualmente juega en el club Binacional.

“Sí, lo sigo queriendo”, expresó la modelo luego de ser consultada por sus sentimientos hacia el deportista peruano. “Rodrigo (González), lo ama a pesar de todo”, refutó Gigi Mitre, conductora del programa.

Asimismo, Jossmery aclaró que si bien sigue teniendo algunos sentimientos por Jean Deza, ella espera que pueda superar la difícil etapa que le tocó vivir a su lado. “Como te digo su cambio fue radical de la noche a la mañana, obviamente los sentimientos quedan, sería mentirte decir que no siento nada por él”, manifestó Jossmery Toledo.

Jossmery Toledo confesó que todavía siente algo por Jean Deza

Como se recuerda, hace un par de semanas la modelo fue entrevistada por “Magaly TV, la firme”. En el programa presentaron imágenes de la también influencer denunciando al futbolista por maltratos psicológicos y físicos.

“No tiene nombre todo lo que ha hecho, se supone que si das algo y amas a esa persona lo das del corazón… Me quedé sorprendida. Lo mejor que pudo pasar es que tu canal saque todo esto. Así me lluevan más pretendientes y ya no voy a volver a equivocarme”, dijo en aquella oportunidad.

ESTAS NOTAS TE PUEDEN INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo denunció a Jean Deza por violencia física y psicológica

Denuncia de Jossmery a Deza (ATV)