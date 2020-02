No es más policía. Luego que Perú21 informara sobre la admisión del pedido de Jossmery Toledo de ser retirada de la Policía Nacional tras su solicitud a esta institución, la exsuboficial se pronunció al respecto.

La exagente empleó su cuenta de Instagram para contar sobre su último día en la Dirección de Lavado de Activos, unidad a la que pertenecía, y, según manifestó, se encuentra triste tras su alejamiento de la institución a la que perteneció desde 2014. Esto pese a que fue ella misma la que presentó el pedido de ser apartada.

“Quiero comentarles que lamentablemente ya aceptaron mi solicitud de pase al retiro. Demoró porque el procedimiento es así, tienen que evaluar para ver si es que me dan de baja o no y ya aceptaron mi solicitud. Hoy es el último día que hice mi servicio (...) Estoy un poco triste, porque de todas maneras le agarras costumbre y cariño a la institución porque es muy hermosa", contó.

Toledo aprovechó su historia, además, para responder por primera vez a las críticas que hiciera en su momento Magaly Medina, quien cuestionaba que la joven no haya ascendido de grado por supuesta falta de capacidades o reconocimientos por su desempeño.

“(La Policía) tiene muchos campos para aprender del cual aprendí bastante aunque digan que no he hecho cursos. De cierta manera lo he hecho, pero -de repente- no han sacado ciertas cosas, que he tenido felicitaciones y todo eso, pero ya se enterarán el motivo por el cual pedí mi retiro, espero que no me critiquen”, explicó.

Finalmente, la joven contó que hizo catarsis luego de enterarse de que ya no será más policía. “Estoy un poco apenada, ya lloré, ya me reí y no pensé que de la noche a la mañana iba a salir esto”.

UN VÍDEO VIRAL

Jossmery Toledo se hizo conocida por un vídeo publicado en la red social Tik Tok, donde aparecía usando indebidamente el uniforme policial lo cual le costó una investigación administrativa- disciplinaria.

Luego de esta grabación, una serie de cuestionamientos recayeron sobre la ella y no solo por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, la exagente supo sacar provecho de su presencia en medios y rápidamente se volvió una figura mediática llegando incluso a cobrar 1,000 dólares por evento, lo que generó las críticas de otras modelos y la de un empresario que aseguró sentirse estafado por el pobre desempeño de la joven en un evento para el que fue contratada.

Tras su separación de la Policía, se informó que Toledo ejercería como abogada, ya que cuenta con una colegiatura vigente. En su momento también aseguró que se dedicaría al modelaje.

Policía en Tik Tok

‘AMPAY’ CON CHRISTOPHER OLIVARES

El último lunes Jossmery Toledo volvió hacer noticia luego que el programa ‘Magaly TV, la firme’ difundiera un ‘ampay’ que muestra a la exsuboficial de tercera acompañada del futbolista del Sporting Cristal Christopher Olivares ingresando a un hotel en el que permanecieron durante varias horas.

Tras la difusión de este material, ninguno de los involucrados ha salido a declarar al respecto.

Jossmery Toledo y Christopher Olivares fueron captados ingresando a un hotel (Video: ATV)