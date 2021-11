La modelo Jossmery Toledo anunció a través de sus redes sociales que no podrá disfrutar de sus vacaciones en Europa ya que su maleta, con su ropa y dinero, se extravió durante una conexión que realizó para llegar de Madrid a Sevilla, España. Ahora tendrá que volver a Perú.

A través de su cuenta de Instagram, Jossmery contó el motivo por el que no había compartido contenido en sus redes sociales en los últimos días. “Se preguntarán por qué no he estado subiendo historias... porque he estado muy deprimida, ay, la verdad que no sé, me da ganas de llorar de la cólera”, reveló Toledo

“Uno ahorra en sus posibilidades económicas para que se vayan de viaje y se puedan comprar sus cosas. Entonces yo he venido acá a Sevilla y no me han entregado la maleta, una maleta de equipaje que he tenido cosas de valor, dinero, entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú”, agregó la modelo.

Jossmery Toledo regresa a Lima

Asimismo, Jossmery contó que tendrá que volver a Perú lo más pronto posible, pues no tiene los recursos para quedarse en Europa. Además, contó que su amiga le prestó dinero para comprarse algunas cosas.

“Me quedé sin cosas, mi amiga me está prestando dinero para poder comprármelas, entonces me voy a tener que regresar a Perú. De verdad que es ofuscante, estresante... no sé, son cosas que uno ahorra para poder comprárselas y que te la quiten así de la nada, entonces espero que aparezca mi maleta pronto”, contó entre lágrimas.

