Luego que presentara su pedido de retiro de la PNP, Jossmery Toledo, la suboficial de tercera que se hizo conocida por hacer un reto en Tik Tok portando su uniforme, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se colegió como abogada.

Toledo, quien ha sido duramente criticada por sus poses de ‘influencer’, restó importancia a sus detractores, como Magaly Medina, y usó sus redes sociales para compartir con sus fans su nuevo logro profesional.

“Una mujer valiente no es aquella que nunca siente miedo, sino aquella que a pesar de sentir miedo, se atreve a seguir adelante. Terminé el año 2019 de muchas satisfacciones para mi persona y mi carrera, termine colegiándome de abogada”, dijo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, animó a sus seguidores a esforzarse por lograr sus sueños.

“Les aconsejo a todos ustedes que, cuando tengan sus metas, traten de cumplirlas. Siempre en el camino habrá muchas barreras, pero eso no impedirá alcanzar sus objetivos todos tenemos derecho a estudiar, ser profesionales y superarnos, podemos tener dos carreras y seguir preparándonos para ser mejores. A mí me toco ser policía y terminar mis estudios como abogada, fue muy difícil, pero lo logré y nadie me quitará la satisfacción que siento en estos momentos. Falta mucho más por aprender y superarme”, agregó.