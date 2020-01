Después de la polémica que desató por aparecer en un video publicado en la red social Tik Tok y que le ameritó el inicio de una investigación administrativa disciplinaria en su institución, la suboficial de tercera Jossmery Toledo solicitó su pase a retiro a la Policía Nacional del Perú.

Si bien no dio detalles sobre las razones que la llevaron a tomar esta decisión, la joven señaló a Canal N que sería los cuestionamientos a los que se vio sometida por su repentina popularidad las que originaron el pedido.

“Siempre he querido a mi institución, pero han sucedido muchas cosas que me han llevado a tomar esta decisión”, aseveró.

En la misma línea, Jossmery Toledo dijo que, luego de presentar su petición a la institución que representaba, ya se han presentado algunos inconvenientes y por eso instó a sus superiores a no impedir su solicitud.

Jossmery Toledo se pronuncia sobre su pedido de pase al retiro. (Canal N)

“Ya me han puesto trabas, por una cosita he tenido que volver a mandar (la solicitud de retiro), entonces espero que todo sea positivo en mi baja y no estén poniéndome trabas para todo”, comentó.

Finalmente, la agente, que también es abogada, comentó que se dedicará a sus actividades cotidianas como el modelaje.

PEDIDO DE PASE AL RETIRO

Según se reveló, la suboficial envió un oficio el pasado 20 de enero dirigido al Coronel PNP Humberto Alvarado López, jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas (Divilaptid) para que evalúe su situación.

“Tengo el honor de dirigirme a Ud. en mérito al documento de la referencia, mediante el cual se remite la solicitud de pase a la situación de retiro presentada por la S3 PNP Jossmery Enith Toledo Coronel...”, dice el documento.

Jossmery Toledo solicitó su pase a retiro de la Policía Nacional del Perú. (PNP)

Como se recuerda, hace algunos días la policía Jossmery Toledo estuvo en el ojo de la tormenta luego que la Policía Nacional decidiera iniciar una investigación por su aparición en un vIdeo de la red social ‘Tik Tok’ en el que se le ve usando el uniforme de la institución a la que pertenece.

Tras este hecho, la Toledo envió sus descargos a la Oficina de Disciplina de la Policía Nacional, documentación a la que tuvo acceso Perú21, en los que Toledo asegura no haber cometido ninguna falta contra la institución castrense.