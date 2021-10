La Policía Nacional del Perú (PNP) lanzó una contundente advertencia a través de su cuenta de TikTok imitando el video que en 2019 hizo conocida a Jossmery Toledo, en el que aparecía vestida con el uniforme de la institución y luego con un ceñido y diminuto vestido.

En el clip publicado por la PNP en la mencionada plataforma, aparece una mujer luciendo el traje policial con la misma música y hasta los mismos movimientos que la exparticipante de “Reinas del Show”; sin embargo, el final es muy distinto.

Tras escuchar el sonido que implicaría la transición y el cambio de ropa de la protagonista, no es eso lo que se aprecia, sino que aparece el siguiente mensaje: “¡Recuerda! No estás utilizando solo el uniforme... ‘Estás representando a una institución’”.

Además, junto al video, se colocó el siguiente texto: “No utilices el uniforme para fines ajenos al servicio policial”. El clip ya superó el millón de reproducciones y en los comentarios, los usuarios expresan que se trata de una “indirecta muy directa” para Jossmery Toledo.

Jossmery Toledo se pronuncia

La ahora influencer no ha sido ajena a esta publicación de la institución a la que sirvió por varios años hasta que fue dada de baja y utilizó su cuenta de Instagram para responder -a través de sus Stories- a la parodia, evidenciando su molestia por el hecho.

“¿Por qué no dijeron eso antes que me investiguen y me den la espalda?”, reclamó la también modelo, aparentemente, en referencia los más de 500 efectivos que buscaron información de ella en la base de datos institucional a pesar que no había sido sujeta a alguna pesquisa.

Jossmery Toledo se pronunció sobre TikTok de la PNP. (Foto: Captura)

VIDEO RECOMENDADO

Se filtran imágenes de Transformers en hangar de Cusco

Usuarios en redes compartieron imágenes de Transformers reales que se usarán para la película, en la ciudad de Cusco