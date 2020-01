No le importa lo que digan de su pasado porque ella ya lo contó todo. Con la seguridad que la caracteriza y con la que se ha defendido de los ataques de quienes consideran que no es un buen elemento para la Policía Nacional, Jossmery Toledo le respondió a Magaly Medina, que recientemente reveló en un informe fotografías de su “antes y después”.

Un reportaje emitido por ‘Magaly TV, la firme’ mostró fotografías de la joven policía años atrás haciendo énfasis en sus cambios físicos, especialmente en su curvilínea figura y su rostro. No solo eso, el programa publicó todos los descansos médicos que solicitó por intervenciones quirúrgicas.

"Eso no es natural. Si veo todos los descansos médicos que ha tenido por intervenciones quirúrgicas desde el año 2012 digo: ‘esta chica se quebraba el brazo a cada rato’. (...) Eso no aparece de un día para otro así, en ese espesor, no aparece de un día para otro”, comentó la conductora del espacio.

Lejos de incomodarse, Jossmery Toledo decidió reafirmar que ella misma había revelado las fotos de su pasado y que había decidido cambiar su físico porque antes era muy delgada. Incluso reveló que había sido víctima de bullying.

Además, precisó que tuvo descansos médicos producto de una cirugía en el brazo. “Me fracturé el húmero pero ya estoy mejor porque me retiraron los clavos. No quedé bien del brazo izquierdo por un buen tiempo y necesitaba rehabilitación y me retiré los clavos años después”, manifestó.