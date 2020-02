Tras el debut de Jossmery Toledo en la animación en una discoteca de Chiclayo, Magaly Medina no se calló nada y enfiló todas sus críticas contra la suboficial de tercera.

La conductora de espectáculos ironizó sobre la presencia de la agente en el local nocturno, participación por la cual cobró 5 mil soles, y aseguró que quizás la contrataron para brindar seguridad y no para animar.

“Se confundieron, pensaron contratarla como la seguridad de la discoteca y la subieron al escenario por confusión”, comentó Magaly.

La periodista, además, cuestionó que Toledo haya decidido renunciar a la Policía Nacional para dedicarse al modelaje y la animación. Tal como mostró en su programa, su participación en el evento se limitó solo a decir algunas frases y rehusarse a bailar.

“Si no hace nada, absolutamente nada. Con las justas dice dos palabras y se nota como aburrida, como fastidiada encima del escenario (...) Si para eso va a renunciar a la PNP creo que por lo menos debió de prepararse, hacer algo, aprender a bailar, a cantar, a modelar, no sé, tener algún talento o algo”, cuestionó.

En la misma línea, la conductora criticó el elevado monto que la agente cobra a los empresarios por evento pues, al parecer, no tendría ningún talento que mostrar sobre el escenario.

“¿5 mil soles? Después no me digan que yo estoy escuchando mal (...) Se cotiza alto, qué desubicada si no habló ni cuatro palabras. No cacareó nada”, refirió.

Como mostró ‘Magaly TV, la firme’, la mujer policía fue contratada para animar un evento en Tumán. Sin embargo, los asistentes y el organizador se llevaron una gran desilusión, ya que la invitada no permaneció más de cinco minutos en el escenario y tampoco bailó cuando se le pidió hacerlo. Incluso el empresario que la contrató aseguro que se sintió estafado.