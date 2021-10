La modelo Jossmery Toledo rompió su silencio y se pronunció luego de la fuerte amenaza que le hizo Ana Sarmiento, madre de Paula Manzanal, por comentar la denuncia que le entabló Macarena Gastaldo por agresión fisíca y verbal.

La expolicía fue invitada al programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, y contó detalles de lo sucedido. Además, aclaró que todo lo dicho por la madre de Paula Manzanal ya está registrado.

“Yo respeto a la señora porque tiene su edad y porque es señora, es mamá y no tengo nada qué decirle... No me causa miedo ¿no? Si la señora lo ha hecho públicamente eso queda registrado”, precisó Jossmery.

Asimismo, resaltó que no siente miedo por las amenazas en su contra. “Si en la Policía no he tenido miedo a los delincuentes, menos a ella”, aseguró con tono de seguridad.

Como se recuerda, la madre de Paula Manzanal fue denunciada por Macarena Gastaldo por haberla agredido en un conocido restaurante de Miraflores. Luego, Ana Sarmiento advirtió a Jossmery Toledo por pronunciarse sobre la denuncia.

“Ay por favor, esa Jossmery. Que se cuide porque de verdad que yo me voy a poner más brava que mi hija. Mi hija sí es bien Lady, yo si no”, señaló Sarmiento a través de sus redes sociales.