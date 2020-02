La popularidad de la suboficial de tercera Jossmery Toledo continúa en ascenso, pese a que se originó a partir de un escándalo por el uso inadecuado del uniforme de su institución en un video difundido en la popular red social Tik Tok.

Ahora la agente aprovecha su tiempo libre y va a diferentes eventos del país. El sábado 1 de febrero tiene una participación contra la violencia a la mujer que fue organizado por la municipalidad de Moche, en La Libertad. Sin embargo lo que ha llamado la atención es el peculiar ofrecimiento del alcalde de esta comuna distrital.

Arturo Fernández Bazán, burgomaestre de este municipio, puso a disposición su vivienda para que Toledo y su equipo se hospeden durante su estadía en esta ciudad.

“Quiero que el Perú se entere de que (Jossmery Toledo) no me está cobrando absolutamente nada, ni al municipio ni a mí (...) No ha salido ni un sol. Su hospedaje y alimentación de la doctora y de su equipo que, de repente, la va a acompañar no le va a gastar nada el municipio, porque yo he pedido permiso a mis padres para que se quede en nuestra casa”, señaló la autoridad.

El alcalde, además, justificó la presencia de Toledo asegurando que además de ella habían sido invitadas algunas autoridades al evento, pero estas no habían respondido como sí lo hizo la renunciante policía.

“Invité a otras personas, inclusive políticas, y no han respondido. Yo la invité a la señorita Jossmery y me respondió”, comentó.

ALCALDE FUE BLANCO DE CRÍTICAS

Como se recuerda, semanas atrás, Fernández Bazán, estuvo en el ojo de la tormenta luego que el municipio que preside iniciara una campaña llena de mensajes cargados de estereotipos con los que buscaba “prevenir” feminicidios en su distrito. Ante esto, el burgomaestre salió a responder y aseguró continuará con su campaña.

“Estamos utilizando un lenguaje que sea rápido de entender para el poblador. ¿Cómo le vamos a hablar al poblador de Miramar, de la Campilla, de Torres de San Borja? Le vamos a poner según la ley tal, el feminicidio... No sabrá de qué se trata. Pero si les decimos: ‘Si te sacan la vuelta, no actúes de manera violenta’. Lo que hace al Ministerio de la Mujer es atender a las muertas, a las víctimas. Nosotros, no. Lo que queremos evitar son más víctimas. Prefiero que no ocurran más feminicidios a darle gusto a la ministra”, señaló en su momento a América Noticias.