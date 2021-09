La modelo Jossmery Toledo expresó su indignación por la suspensión del servicio de agua potable en San Juan de Lurigancho, distrito donde reside junto a sus padres.

A través de sus redes sociales, la influencer cuestionó que hasta el momento no se haya restablecido el servicio en San Juan de Lurigancho, el cual fue suspendido por un nuevo aniego de aguas servidas que afectó viviendas y negocios en la avenida Los Tusílagos.

“Está bien, nos pueden cortar unos días, pero si dicen que nos va a venir el agua, entonces hay que creer en eso. No sé cuántos días no me voy a bañar, vamos estar en trapitos secándonos, no lo sé, pero necesitamos agua”, refirió la modelo.

La exintegrante de la Policía Nacional criticó a Sedapal por haber anunciado el restablecimiento del agua potable y no cumplir con ello. “Sacó un comunicado diciendo que iba a haber agua a partir de las 3 de la tarde, a mi casa no ha llegado agua, en ciertas zonas tampoco ha llegado agua”, cuestionó tras señalar que estas suspensiones por averías son frecuentes.

Finalmente, Jossmery Toledo enfatizó que la suspensión del servicio de agua afecta las labores de higiene y alimentación de los vecinos. “No es posible que nos estén tomando el pelo. Nosotros pagamos el servicio de agua y no es para que nos estén cortando”, acotó.