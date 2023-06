Jossmery fulmina a Paolo Hurtado con fuerte indirecta: “No me culpes de tu soledad”

Jossmery Toledo vuelve a desatar polémica tras utilizar sus redes sociales para publicar un contundente mensaje, el cual muchos aseguran estaría dirigido a Paolo Hurtado con quien protagonizó un escándalo de infidelidad en marzo de este año.

La exsuboficial de la Policía Nacional se grabó interpretando la estrofa de la canción ‘No tires la primera piedra’ del cantante Tommy Olivencia, cuyas estrofas encajan muy bien en lo que actualmente estaría viviendo el ‘Caballito’.

“ No me tires la primera piedra, no me culpes por tu soledad ”, se escucha en el video que la exchica reality publicó en sus historias de Instagram.

Como se sabe, Paolo Hurtado causó diversas reacciones tras publicar un video suplicando perdón a su esposa Rosa Fuentes tras su ‘ampay’ con Jossmery Toledo, sin embargo, la madre de sus hijos ignoró sus disculpas y dejó en claro que no retomará su relación sentimental.