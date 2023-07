Jossmery Toledo volvió a hacer eco en redes sociales tras expresar su opinión sobre el furor que ha desatado el lanzamiento de la nueva película de Barbie. Sin embargo, su postura no fue tan entusiasta como la de otros personajes, pues criticó a quienes se visten de rosa para ver la cinta.

A través de su cuenta de Instagram, Jossmery compartió sus pensamientos sobre el tema y dejó en claro que está “harta de la temática Barbie”. La modelo aseguró que, aunque en su infancia jugó con la popular muñeca de Mattel, no se sentiría cómoda vistiendo de rosa.

“Amo la muñeca, jugué con ella en mi infancia, pero ya al extremo de vestirme así para ir al cine, eso se lo dejo a la gente que no tuvo infancia o que quieren parecerse a Barney, diré Barbie. Prefiero parecer a la muñeca Bratz” , escribió en una historia.

Jossmery no se detuvo ahí en sus críticas. También mencionó que no soporta escuchar la famosa canción de Barbie en todos lados. “Lo siento para muchas, pero yo no la soporto. Ni la canción la puedo escuchar” , agregó.





