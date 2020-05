Jossmery Toledo bromea sobre la falta de un fotógrafo y ahora debe grabarse frente al espejo.

La expolicía Jossmery Toledo pasa los días de cuarentena en su hogar y ha establecido una rutina de ejercicios que comparte casi a diario con sus seguidores de Instagram, los cuales asciende a casi 800 mil.

Luego de pedir su pase al retiro, la ex suboficial incursionó en la animación de eventos, llegando a ser voceada incluso como el nuevo ‘jale’ del reality ‘Esto es Guerra'.

Debido al periodo de cuarentena en nuestro país, la ahora influencer dedica sus días a cuidar de su cuerpo y a mostrar en sus redes sociales sus rutinas de ejercicio diarias, y el último viernes bromeó mientras grababa un Boomerang frente al espejo, en donde muestra su esbelta y bien trabajada figura.

“Ya que no tengo fotógrafo por la cuarentena 😂 yo misma me sacaré mis boomerang...a veces me da por tomar sol en mi techo, invadiendo la privacidad de mis 🐓 algo es algo 😅”, publicó la modelo.

No descarta volver a la Policía

El pasado martes, la modelo compartió un juego de preguntas de sus seguidores, y ante la interrogante de uno de ellos sobre si regresaría a la Policía Nacional si se le presenta la oportunidad, Toledo Coronel aseguró que no descarta la posibilidad.

“¿Regresarías a la policía si tuvieras esa opción?”, preguntó un seguidor. “Sí y la tengo. Puedo asimilarme al grado de capitán”, respondió Jossmery.

