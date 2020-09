Jossmery Toledo volvió a salir al frente para hablar de su vida personal y metas que le gustaría cumplir. Una de ellas es ser congresista, sobre todo para fomentar los derechos de las mujeres.

En una reciente entrevista, la modelo y abogada señaló que le gustaría realizar una maestría en el extranjero y luego volver al Perú para postular. “Me gustaría, de repente, tratar de hacer ver a las chicas que se ha vulnerado el derecho a la mujer, a mí me ha pasado de todo”, mencionó Toledo en "El Reventonazo de la Chola Chabuca.

Al ser consultada por la exposición en medios, Toledo comentó que la mayoría de quienes la critican por su físico no la han visto en persona.

Jossmery Toledo al Congreso (TROME)

La modelo también habló del futbolista Jean Deza, con quien convivió por unos meses. Toledo señaló que la experiencias que vivió con él le sirvió para estar más atenta, sobre todo porque no se alertó por las denuncias de maltrato que el deportista tenía poparte de sus exparejas.

Además, Toledo señaló que no tenía problema en conocer a Shirley Arica, pues no la considera su enemiga. Del mismo modo, Ernesto Pimentel le preguntó sobre quién ingresó más a una comisaría, si ella o Arica. A lo que la ex policía bromeó con que le enviaron fotografías de la modelo cuando pasó por la comisaría.

Jossmery Toledo dice que le pasaron fotos de Shirley Arica en la comisaria (TROME)

