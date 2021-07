Jossmery Toledo es una de las figuras que fue captada en el mismo restaurante donde estaba el seleccionado André Carrillo.

Es así que la modelo se animó a dar unas declaraciones mediante sus redes sociales sobre el informe de “Amor y Fuego”. “Acabo de terminar de ensayar para el baile del día sábado y también quiero comentarles o aconsejarles, más que todo, que no se guíen de algunos titulares”, señaló en su cuenta de Instagram.

La modelo afirmó que son las mujeres quienes le han dado dura críticas y aseguró que dichos comentarios negativos la afectan.

“De verdad que me incomoda que sean mujeres las que nos atacan, las que nos critican, las que nos dicen que somos tal por cual o comentarios negativos. ¿Ustedes creen que no nos afecta? También somos seres humanos y nos afectan sus comentarios”, contó la participante de “Reinas del Show”.

Jossmery Toledo señaló que son las mujeres quienes la critican fuertemente en redes sociales. (Fuente: Instagram @jossmerytol).

Del mismo modo, Toledo afirmó que no hay nada de malo en el ampay. “No hagan caso a titulares que todavía ni siquiera sale la noticia. Ustedes han visto, no hay nada de malo, hemos estado almorzando con unas amigas y listo, no hay nada más”, señaló.

Finalmente, hizo un pedido a sus seguidores para que no supongan cosas, hasta que haya una prueba que compruebe lo dicho.

