Hace unas semanas, Jossmery Toledo pidió su pase al retiro por el escándalo suscitado por la difusión de su vídeo en Tik Tok en el que se le ve usando irregularmente el uniforme de la Policía Nacional, luego de ello fue vista de civil participando de actividades lo que generó las especulaciones de que ya había abandonado la institución policial.

Sin embargo, la mujer policía decidió aclarar esta situación y aseguró que- contra todo pronóstico- aún sigue siendo policía. La suboficial de tercera utilizó su cuenta de Instagram para explicar que aún pertenece a la institución castrense y que el alejamiento de sus labores diarias se debe a que se encuentra de vacaciones. Descartó haber sido dada de baja por los cuestionamientos en los que se vio envuelta en las últimas semanas.

“Yo ahora disfruto de mi mes de vacaciones como cualquier persona, yo todavía sigo siendo policía. Terminando mis vacaciones seguiré trabajando. Nadie me dio de baja y si pedí mi pase al retiro, tengo mis razones, pero así me vaya o no de mi institución, en mi corazón seguiré siendo policía”, escribió.

Como se recuerda, la mujer policía participó el último fin de semana de un evento sobre feminicidios en el Perú realizado en Moche, La Libertad, donde el alcalde de esta localidad la bautizó como ‘La novia del Perú’.

PIDIÓ SU PASE AL RETIRO

Semanas atrás, Toledo volvió a estar en el ojo de la tormenta tras solicitar su pase al retiro. A través de un oficio dirigido al Coronel PNP Humberto Alvarado López, jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas (Divilaptid), la agente pidió formalmente ser apartada de la Policía.

Respecto a las razonas por las que decidía apartarse de la institución que la albergó desde 2014, la joven evitó dar detalles aunque todo apuntaba a las críticas que recibió tras su repentina popularidad en redes sociales.

“Siempre he querido a mi institución, pero han sucedido muchas cosas que me han llevado a tomar esta decisión”, comentó en su momento.