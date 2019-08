Josimar sorprende con su nueva apariencia tras operación

Es un hombre nuevo. El cantante Josimar Fidel ha llamado la atención por su nueva apariencia, obtenida tras someterse a una cirugía bariátrica en abril pasado.

A través de su cuenta de Instagram, el salsero ha mostrado fotografías y videos en los que luce más delgado y es que este procedimiento le ha permitido bajar, al menos, 15 kilos.

A la intervención quirúrgica se le sumó un nuevo cambio en su estilo de vida y es por ello que el intérprete de 'La Protagonista' ha avanzado favorablemente en su tratamiento.

"Me dijeron que si subía más de peso podría sufrir de diabetes y eso no quisiera porque tengo hijos que me esperan y tengo familia que mantener. Sería irresponsable de mi parte que no me cuide porque tengo hijos, tengo familia", comentó Josimar tras informar que había pasado por las manos de un cirujano.

Así luce ahora el salsero. (Instagram) Así luce ahora el salsero. (Instagram)

Hace solo unas horas en el programa 'Magaly TV, la firme' se señaló que el cantate estaría saliendo con una integrante de su orquesta, una joven de 17 años que trabaja en su elenco como bailarina.

El músico está separado luego de menos de dos años de matrimonio y una hija producto de esta relación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: