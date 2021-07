El cantante Josimar se encuentra en Estados Unidos de gira por algunos estados del país norteamericano. Sin embargo, un día después de partir su hija mayor, Jonely Fidel, cumplió 15 años.

“Fue difícil, tanto le quisimos preparar los 15 años de Jonely, pero tú sabes que el trabajo llama. Es una mejoría para la comodidad de ellos”, señaló a “En Boca de todos”.

La presentadora Maju Mantilla también recalcó el talento que tiene la joven para la música, tal como su padre, y presentó algunas imágenes de la pequeña fiesta de la menor.

Al verse las imágenes de la joven, Josimar Fidel mostró su tristeza por perderse esta importante fecha en la vida de su hija.

“Fue como siempre, esta carrera a veces nos aleja. En los momentos importantes tenemos que estar cantando o dirigirnos al público. Tuve que irme a trabajar porque saben que en Perú aún no se reactivan (los conciertos)”, argumentó.

Josimar se quiebra en vivo por no estar en los 15 años de su hija Jonely

En un informe que realizó la producción del espacio de América TV, Fidel no pudo aguantar las lágrimas y se quebró al ver el crecimiento de su primera hija.

“Me cambió la vida hartísimo. Ella fue la primera bendición que me enseñó a cambiar pañales, tenía una razón de vivir. Es mi bebé. Si me está viendo, te quiero pedir perdón por no haber estado en este momento tan importante para ti. Tú eres importante todos los días de tu vida, te amo mucho. Tú y tus hermanos son mis motores y me hacen sacrificar estas fechas para salir a delante”, concluyó.

