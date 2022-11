Josimar reapareció en el ‘Reventonazo de la Chola Chabuca’ tras regresar al Perú luego de casi 2 años. El salsero habló sobre su ausencia en el embarazo de su pareja María Fe Saldaña .

“Tuve que aclarar cosas y con la persona que tenía que aclarar las cosas”, comentó el cantante sobre la madre de su última hija, dejando entrever que con ella sí conversó sobre su matrimonio con la cubana Yadira Cárdenas.

El artista señaló que tuvo un motivo muy importante para dejar a su pareja en esa condición y a su hija, quien iba a cumplir 15 años.

“La disquera me lo puso bien claro: que el 23 de junio tenía que estar en Estados Unidos, si no llegaba me iban a anular el contrato (...) dejaba todo, dejé a mi familia, dejé los 15 años de mi hija. Yo tenía que estar con mi hija y no pude hacerlo porque el trabajo era primero”, comentó.

El popular salsero dijo que tuvo que abandonar el Perú para que no le quitaran el contrato: “Dejé a toda mi familia por el futuro que es de mi familia, me tuve que ir por una mejoría”.

“No es fácil estar fuera de tu país. Lo más duro fue estar lejos de mi familia. Yo soy de familia, el Perú me conoce, sabe que siempre he estado detrás de mis hijos, pero llegar a mi casa y no ver a nadie, eso es feo. Valió la pena irme porque soy el artista que quería ser”.

Como se recuerda, la influencer anunció su embarazo con una publicación hecha en su cuenta de Facebook y en donde había lanzado una indirecta a Josimar.

“De hoy en adelante solo seremos tú y yo, prometo darte lo mejor de mí y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme, te defenderé de todos y jamás nadie nos derrumbará (...)”, se puede leer.

¿Cómo inició la relación entre Josimar y María Fe Saldaña?

Josimar finalizó su matrimonio con Gianella Ydoña por una presunta infidelidad. Meses después, oficializó su romance con María Fe Saldaña en 2019, ante las cámaras de ‘En boca de todos’.

“Estoy feliz, recién está empezando, esperemos que fluya y se dé todo lo mejor con la bendición de Dios. Lo quiero mantener tranquilo para que no se ensucie”, dijo en aquella oportunidad.