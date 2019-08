¡No pudo más! Josimar rompe en llanto luego de declaraciones de su esposa Gianella

Lo sobrepasaron los escándalos. El cantante Josimar Fidel no pudo más y rompió su silencio frente a las acusaciones que aseguran que sostendría una relación con su bailarina menor de edad.

Con lágrimas en los ojos, el salsero, además, respondió a las afirmaciones de su aún esposa Gianella Ydoña quien aseguró que fue el cantante quien la echó de la casa que compartían tras su bastante comentada separación.



Josimar , durante el adelanto de una entrevista al programa Día D, aseguró que tras revelarse esta situación ha perdido la tranquilidad y la única razón por la que sale a contar su verdad es por el hijo que tiene con Ydoña, con quien estuvo casado vía religiosa por unos pocos meses.

“No me importa si soy artista, cantante o soy famoso, no me importa. Si salgo a hablar y me siento, con la vergüenza de sentarme acá, es por mi hijo, nada más”, comenta el artista.

Josimar rompe su silencio. (Día D/ATV)

Como se recuerda, al intérprete de 'La Protagonista' se le ha involucrado sentimentalmente con una bailarina de su orquesta. Sin embargo, en más de una oportunidad Josimar ha negado que exista dicha relación.

