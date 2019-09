Solo tiene ojos para una persona y es su madre. Así lo aseguró Josimar Fidel, quien recientemente generó rumores de un nuevo romance luego que se difundiera un video donde pasea de la mano con una joven, quien sería su bailarina.

El salsero contó a Trome que el último fin de semana sorprendió a su mamá vestido de mariachi y aclaró que ella es la única ‘protagonista’ de su vida, quitándole así el famoso ‘título’ a su exesposa Gianella Ydoña, quien lo denunció por agresión y luego cambió de idea.

“Mi mamá fue la persona que desde pequeño siempre me impulsó a luchar por mis sueños y nunca darme por vencido, es la única ‘Protagonista’. Por eso quise hacerle algo diferente, así que me vestí de mariachi y la sorprendí a la medianoche cantándole rancheras. A mi mamá le encanta porque le hace recordar mucho a mi papá”, sostuvo.

Por su parte, la ex ‘protagonista’ señaló que no tiene problema alguno con esa declaración. "Es su madre y sé que él ama a su mami, no me aferro a ser ‘La protagonista’”, afirmó la ahora joven empresaria.

NUEVO ROMANCE A LA VISTA

Josimar tendría un nuevo romance con la bailarina Angie Zapata. El cantante no solo fue captado con la joven en mención saliendo de un restaurante, sino que hace unas semanas ella fue captada ingresando al departamento a su departamento con un juego de llaves propias.