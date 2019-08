Josimar luce irreconocible tras banda gástrica: "Voy a seguir bajando de peso"

Josimar Fidel Farfán, más conocido como Josimar, se sometió a una operación de banda gástrica para mejorar su salud y que, además, le hizo perder 20 kilos. El intérprete de 'La protagonista' destacó que es otro hombre a partir de la cirugía.

“He bajado más de 20 kilos y parece que voy a seguir bajando (risas). Yo no quería operarme, mi productora prácticamente me obligó, pero ahora veo los resultados y puedo decir que me siento otra persona”, precisó el artista.

El líder de 'Josimar y su Yambú' señaló que su intervención médica también se debió a la prediabetes que los médicos le detectaron.

“Muchos han quedado sorprendidos por mi cambio, pero es parte de una nueva rutina de mi vida que estoy teniendo. Me detectaron a tiempo que tenía prediabetes, así mi vida ha dado un cambio radical”, precisó Josimar.

Por estos días, el solista sorprendió a sus seguidores tras anunciar en su ruptura y el fin de su relación con Gianella Ydoña Loayza. A Josimar le duró poco el matrimonio ya que se casó hace solo un año.

Recientemente ha sido vinculado sentimentalmente a una bailarina menor de edad e integrante de su staff.

