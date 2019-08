Josimar inició trámites para quitarle la tenencia de su hijo a Gianella Ydoña [FOTOS]

Un nuevo escándalo. Cesar Minchola, abogado del cantante Josimar Fidel anunció que el salsero ha iniciado los trámites para solicitar la tenencia de su hijo, fruto de su relación con la recordar "protagonista de esta linda historia, Gianella Ydoña.

El letrado también señaló que se encuentra gestionando los documentos correspondientes para estar al lado de su hijo, luego de acusar a Ydoña de consumir sustancias adictivas.

"Definitivamente sí, está en proceso de la tenencia. Josimar quiere proteger a su hijo. Ya hizo su descargo y las razones están expuestas. De igual manera, será expuesto de materia legal", señaló a El Popular.

Asimismo, el abogado señaló que Josimar no tiene planeado demandar a su aún esposa. "No me lo ha expresado directamente". Sin embargo advirtió que a lo mejor "lo tiene en consideración".