Luego que Josimar comentara que su boda religiosa fue simbólica, su expareja Gianella Ydoña salió al frente para desmentir al salsero.

A través de sus redes sociales, Ydoña indicó que ella sí se casó con Josimar y muestra de ello es el videoclip de ‘La Protagonista’.

“¿Es verdad que tu matrimonio con Josimar fue simbólico?”, le preguntaron a ella en las historias de Instagram y ella respondió enfáticamente: “¡Falso!”.

A esta interrogante, se le sumó la siguiente: “¿Te casaste con Josimar o no?”. Ydoña contestó: “Lamentablemente, pero sí nos casamos”.

RECUERDA LO QUE DIJO JOSIMAR:

En una entrevista a Trome, en la que mostró el anillo de compromiso que le regaló a su nueva novia, María Fe Saldaña, el salsero aseguró que no tiene ningún impedimento para contraer nupcias con su ahora prometida.

“Nunca me he casado, ni civil ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, y esa es la verdad”, dijo el intérprete de ‘La mejor de todas’.