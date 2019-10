Josimar Fidel rompió su silencio luego que Gianella Ydoña, la madre de su hijo y a quien en algún momento llamó ‘La protagonista’, fue grabada por las cámaras de Magaly TV, la firme besando a un hombre comprometido.

En declaraciones a El Popular durante un concierto de Los Caribeños de Guadalupe en El Huaralino de Los Olivos, el cantante de salsa restó importancia a la filmación donde la madre de su hijo aparece junto a quien sería su nueva pareja en una conocida discoteca.

“La verdad siempre va a salir a la luz y la verdad te hace libre. (...) Yo les deseo lo mejor a todas las mamás de mis hijos, que Dios las bendiga”, dijo a El Popular.

"Estoy bien, estamos trabajando. Estoy tranquilo, dedicándome a mi trabajo. Esas son cosas muy íntimas de nosotros (sobre su nueva pareja). Ya no quiero ventilar mi vida privada, eso ya no va a pasar. Todo fue por la coyuntura del videoclip, pero eso no va a pasar porque el artista soy yo”, contestó.

El programa Magaly TV, la firme captó a Gianella Ydoña besando apasionadamente a un exfutbolista llamado Julio Baylón. Tras el ‘ampay’, su conviviente apareció para denunciar que le estaban siendo infiel con la ‘ex protagonista’ y que tiene un hijo con el sujeto.