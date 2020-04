El último fin de semana Gianella Ydoña protagonizó, en plena cuarentena, un violento altercado con un familiar de su expareja, Josimar Fidel. La señora Gisella Villanueva la acusó de atacarla hasta romperle la cabeza tras un intercambio de insultos.

“La señora Gianella Ydoña estaba cerca a la casa de su madre tomando, al promediar las 5 de la tarde, y al ver a mi mamá en la calle comenzó a insultarla con sus amigos. Ellos no se aguantaron y se le acercaron para pegarle. Gianella con su celular le rompió la cabeza”, contó Liz Rossenouff Villanueva, hija de la agredida, a Perú21.

Tras este hecho, Ydoña salió a defenderse y aseguró que fue la pariente del cantante salsero quien la agredió por una rencilla tras su separación del artista. Asimismo dijo que todas las personas que intervinieron en la pelea son familiares de Josimar.

“La señora Guisella Villanueva me vio comprando y se acercó y, sin motivo alguno, me agredió. Yo corrí hacia mi casa para que la señora no me siga intentando agredir” explica en un extenso texto que publicó Rodrigo González.

Lo que llamó la atención, entre los varios descargos que hizo la joven en Instagram, fue uno en el que arremete y hasta insulta al padre de su hijo asegurando que no le permitirá verlo ni acercarse a sus familiares a quienes califica de “criminales”.

“Josimar eres un cobarde de m***. No sabes lo arrepentida que estoy y toda mi familia por haberme metido contigo, por haberte dado un hijo. Pero con todo esto, Jostin es solo mío y no permitiré que comparta con estas criminales que son tus empleadas”, escribió.

También acusó a Josimar de armar todo para quitarle a su hijo. “Juro por lo más sagrado que tengo que necesito apoyo, me están haciendo una trampa. Josimar quiere quitarme a mi hijo y, como no tiene motivos, está creándolos, está mandando a que me hagan daño y a mi familia y no piensa que su hijo vive aquí conmigo”, puntualizó.

